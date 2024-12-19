Вассёр — о прощальных заездах Сайнсов в «Феррари»: лучший способ поблагодарить

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фередерик Вассёр прокомментировал прощальные заезды за рулём болидов итальянского коллектива Карлоса Сайнса и его отца — Карлоса Сайнса-старшего.

«Мы попрощались с Карлосом, и он проехал несколько кругов на машине, как и его отец. Это был лучший способ поблагодарить их всех, включая Сайнса-старшего, за то, что они сделали для команды. Я думаю, что с Карлосом мы провели как минимум два хороших сезона.

Наверное, самая эмоциональная часть сезона для меня была в Мельбурне, когда он выиграл гонку после операции [удаление аппендикса]. А в прошлом году, когда мы восстанавливались после летнего перерыва, именно он завоевал поул-позицию в Монце и победу в Сингапуре. Его вклад был очень важен для улучшения команды.

Я знаю, что для него это была непростая ситуация, когда мне пришлось позвонить ему в феврале. Вы можете себе представить, насколько это был тяжёлый момент. Но он смог сохранить концентрацию на протяжении всего года, оставаясь профессионалом, очень целеустремлённым. Карлос продолжал бороться до последнего поворота, на последнем круге последней гонки.

Это [прощание во вторник] было эмоциональным. Такие моменты всегда вызывают кучу эмоций. Даже для его отца это был очень чувственный момент», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.