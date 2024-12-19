Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лиам Лоусон — новый напарник Макса Ферстаппена в «Ред Булл»

Лиам Лоусон — новый напарник Макса Ферстаппена в «Ред Булл»
Комментарии

Новозеландский гонщик Формулы-1, выступавший в сезоне-2024 в составе «РБ», Лиам Лоусон станет пилотом «Ред Булл» и напарником Макса Ферстаппена в 2025 году.

Лоусон присоединился к молодёжной программе «Ред Булл» в 2019 году и после многочисленных успехов в юниорской формуле дебютировал в составе «Альфа Таури» на Гран-при Нидерландов в 2023 году, заменив травмированного Даниэля Риккардо. Он набрал свои первые очки уже во время своего второго выступления на Гран-при Сингапура и в общей сложности провёл за команду пять гонок.

После того как в начале 2024 года Лиам занял должность запасного пилота в обеих командах, он вернулся в составе «РБ», набрав очки на Гран-при США в этом году.

Материалы по теме
Официально
Серхио Перес объявил об уходе из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android