Лиам Лоусон — новый напарник Макса Ферстаппена в «Ред Булл»

Новозеландский гонщик Формулы-1, выступавший в сезоне-2024 в составе «РБ», Лиам Лоусон станет пилотом «Ред Булл» и напарником Макса Ферстаппена в 2025 году.

Лоусон присоединился к молодёжной программе «Ред Булл» в 2019 году и после многочисленных успехов в юниорской формуле дебютировал в составе «Альфа Таури» на Гран-при Нидерландов в 2023 году, заменив травмированного Даниэля Риккардо. Он набрал свои первые очки уже во время своего второго выступления на Гран-при Сингапура и в общей сложности провёл за команду пять гонок.

После того как в начале 2024 года Лиам занял должность запасного пилота в обеих командах, он вернулся в составе «РБ», набрав очки на Гран-при США в этом году.