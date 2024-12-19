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Лиам Лоусон прокомментировал подписание в «Ред Булл»

Лиам Лоусон прокомментировал подписание в «Ред Булл»
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Новый пилот «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон прокомментировал подписание в команду, о котором стало известно сегодня, 19 декабря.

«Быть объявленным в качестве гонщика «Ред Булл» — мечта мой жизни, я стремился к этому с восьми лет. Это было невероятное путешествие. Хочу выразить огромную благодарность всей команде «РБ» за поддержку, последние шесть гонок сыграли огромную роль в моей подготовке.

Также хочу поблагодарить Кристиана [Хорнера], Хельмута [Марко] и всю семью «Ред Булл» за веру в меня и за эту возможность. Очень рад возможности поработать с Максом Ферстаппеном. Уверен, я буду учиться у него. Не могу дождаться начала!» — приводит слова Лоусона пресс-служба «Ред Булл».

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