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Кристиан Хорнер отреагировал на подписание Лоусона в «Ред Булл»

Кристиан Хорнер отреагировал на подписание Лоусона в «Ред Булл»
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал подписание новозеландца Лиама Лоусона в команду.

«Рад объявить, что Лиам Лоусон присоединится к команде в 2025 году. Выступления Лиама за «РБ» показали не только его способность к высоким результатам, но и его готовность бороться с лучшими и не бояться. Его появление продолжает долгую историю юниорской программы «Ред Булл», и он идёт по пути таких чемпионов, как Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен.

Без сомнений, соперничество с Максом, четырёхкратным чемпионом и одним из величайших гонщиков в Формуле-1, – непростая задача, но я уверен, что Лиам справится с этим вызовом и добьётся для нас выдающихся результатов в следующем году», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

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