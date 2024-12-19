Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» выбрал Лиама Лоусона, а не Юки Цуноду

Кристиан Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» выбрал Лиама Лоусона, а не Юки Цуноду
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему австрийский коллектив выбрал новозеландца Лиама Лоусона, а не японца Юки Цуноду.

«Между Юки и Лиамом было очень, очень сложно выбрать. Я имею в виду, что Юки — очень быстрый гонщик. Сейчас у него за плечами три или четыре сезона, в которых он набрал много опыта. Он очень хорошо поработал для нас на тестах шин в Абу-Даби, где инженеры были впечатлены его выступлением.

Но мы просто почувствовали, что, если проанализировать ход гонок Лоусона, его темп был немного лучше. Его квалификационный темп был очень близок к Юки, и вы должны понимать, что Лиам, который провёл всего 11 Гран-при, может стать только лучше и сильнее. Он продемонстрировал настоящую психологическую устойчивость и выносливость.

Инженерам понравилось работать с ним во время его выступлений в этом году. У него также хорошая трудовая этика. Так что здорово, что Юки по-прежнему будет выступать за «РБ» в следующем году. И, конечно, он всегда наготове, если когда-нибудь понадобится в «Ред Булл», — приводит слова Хорнера издание ESPN.

Материалы по теме
Лиам Лоусон прокомментировал подписание в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android