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Глава «РБ» выступил с заявлением после ухода Лоусона в «Ред Булл»

Глава «РБ» выступил с заявлением после ухода Лоусона в «Ред Булл»
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Глава команды Формулы-1 «РБ» Лоран Мекис прокомментировал переход новозеландца Лиама Лоусона в «Ред Булл».

«Огромные поздравления Лиаму! Все в «РБ» очень горды его переходом в «Ред Булл». Очевидно, мы хотели удерживать его немного дольше, но одной из основных задач «РБ» является взращивание талантов для большой семьи «Ред Булл», и его шаг наверх – доказательство огромной работы команды в нынешнем году. Мы желаем Лиаму удачи и с нетерпением ждём его появления на трассе в 2025 году», — приводит слова Мекиса пресс-служба «РБ».

Ранее переход Лоусона прокомментировал глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

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