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Сколько сезонов проведёт Лиам Лоусон в составе «Ред Булл»?

Сколько сезонов проведёт Лиам Лоусон в составе «Ред Булл»?
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19 декабря стало известно, что 22-летний новозеландский автогонщик Формулы-1 Лиам Лоусон станет напарником четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена в команде «Ред Булл».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сколько сезонов проведёт Лиам Лоусон в составе «Ред Булл»?

Напомним, предыдущий напарник Макса мексиканский гонщик Серхио Перес 18 декабря объявил о своём уходе из австрийской команды. Перес выступал за «Ред Булл» с 2021 года. За свою карьеру в Формуле-1 он принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.

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