Вассёр — о сезоне-2025 для «Феррари»: мы делаем абсолютно новый проект

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о настрое своего коллектива на 2025 год.

«Дело не в производительности нынешней версии машины. В следующем году мы делаем абсолютно новый проект, который будет разительно отличаться от нынешней версии болида. Так что мы сделаем достойный шаг вперёд, и я вполне доволен работой, проделанной на заводе. Но что больше всего придаёт мне уверенности, так это шаг, который мы сделали по сравнению с тем, что было год назад, способность реагировать в трудные моменты сезона, потому что именно здесь видно, что команда работает как единое целое.

Если вы хотите хорошо выполнять свою работу, вы должны быть сосредоточены на каждом аспекте производительности болида, на каждой отдельной области. Но я не хочу составлять список, потому что если я начну составлять его, то у меня нет желания указывать пальцем на кого-то или группу людей, но я думаю, что в каждом отдельном отделе нашей базы мы просто должны работать лучше.

Это не критика; просто у команды должно быть такое мышление, что мы должны приходить каждое утро и стараться делать работу лучше, чем вчера, стараться улучшать то, что мы делаем, сотни секунд за сотнями секунд, но это мышление заложено в нашей ДНК, и, если у нас его не будет, мы проиграем», — приводит слова Вассёра издание Sports Illustrated.