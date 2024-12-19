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Хорнер: Лоусону нужно не обращать внимания на то, что происходит в машине Ферстаппена

Хорнер: Лоусону нужно не обращать внимания на то, что происходит в машине Ферстаппена
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал совет новому гонщику австрийского коллектива — новозеландцу Лиаму Лоусону.

«Я думаю, главное — не оказывать на него слишком большого давления и ему не давить на себя из-за того, что он выходит против лучшего гонщика своего поколения. На мой взгляд, ему просто нужно почти не обращать внимания на данные о том, что происходит на машине № 1, и просто сосредоточиться на своей собственной команде инженеров, на том, что он делает, и просто делать всё, что в его силах, и всё будет в порядке. И, надеюсь, мы сможем поддержать его в этом», — приводит слова Хорнера издание ESPN.

Ранее Кристиан рассказал, почему в «Ред Булл» предпочли Лоусона вместо Юки Цуноды.

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