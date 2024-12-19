Хорнер: Лоусону нужно не обращать внимания на то, что происходит в машине Ферстаппена

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал совет новому гонщику австрийского коллектива — новозеландцу Лиаму Лоусону.

«Я думаю, главное — не оказывать на него слишком большого давления и ему не давить на себя из-за того, что он выходит против лучшего гонщика своего поколения. На мой взгляд, ему просто нужно почти не обращать внимания на данные о том, что происходит на машине № 1, и просто сосредоточиться на своей собственной команде инженеров, на том, что он делает, и просто делать всё, что в его силах, и всё будет в порядке. И, надеюсь, мы сможем поддержать его в этом», — приводит слова Хорнера издание ESPN.

Ранее Кристиан рассказал, почему в «Ред Булл» предпочли Лоусона вместо Юки Цуноды.