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«Мерседес» намекнул на скорое объявление, связанное с Валттери Боттасом

«Мерседес» намекнул на скорое объявление, связанное с Валттери Боттасом
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Команда Формулы-1 «Мерседес» намекнула в социальных сетях на возвращение двукратного вице-чемпиона мира финна Валттери Боттаса в 2025 году, опубликовав следующее фото.

Фото: Mercedes F1

Валттери Боттасу 35 лет. Финский пилот дебютировал в Формуле-1 в 2013 году, выступал за «Мерседес» с 2017-го по 2021-й, дважды став вторым в чемпионате.

Минувший сезон Боттас провёл в составе «Кик-Заубера» и по итогам сезона занял 22-е место, показав худший результат в карьере и не набрав ни одного очка. Его напарник китаец Гуаньюй Чжоу стал 20-м.

Ранее в интервью Боттас раскрыл ложное обещание «Ауди».

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