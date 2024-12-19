Боттас — новый резервный гонщик «Мерседеса»

35-летний финский автогонщик Формулы-1 Валттери Боттас возвращается в немецкую команду «Мерседес» и становится новым резервным пилотом команды.

«Я рад, наконец, ответить на вопрос, который задавал себе в течение последнего месяца. Следующим шагом будет возвращение в семью «Мерседеса» в качестве третьего пилота в 2025 году, и я очень рад этой возможности. Хочу поблагодарить команду в Брэкли и всех в «трёхконечной звезде» за то, что приняли меня обратно с распростёртыми объятиями.

Несмотря на трудности последних нескольких лет, я знаю, что мне ещё многое предстоит сделать для Формулы-1. С пятилетнего возраста, когда я рос в Настоле, Финляндия, я был сосредоточен на достижении успеха на высшем уровне в автоспорте. Мне посчастливилось насладиться многими невероятными моментами за 12 лет моей работы в Формуле-1.

Поскольку я возвращаюсь туда, где было достигнуто так много из этих моментов, я с нетерпением жду возможности использовать все полученные знания, чтобы помочь команде выступать и продвигаться к нашей цели — борьбе за чемпионство в мире», — приводит слова Боттаса пресс-служба команды.