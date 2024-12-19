Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о возвращении Боттаса в «Мерседес»: поможет бороться за титул чемпионов мира

Вольф — о возвращении Боттаса в «Мерседес»: поможет бороться за титул чемпионов мира
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал возвращение Валттери Боттаса в немецкий коллектив. Боттас стал резервным гонщиком.

«Влияние и вклад Валттери за те пять лет, что он был нашим гонщиком, были огромны. Помимо того, что он одержал несколько побед в Гран-при, он сыграл важную роль в пяти наших Кубках конструкторов. Его техническая поддержка и вклад были важны для достижения успеха и продвижения команды вперёд.

Кроме того, он был замечательным коллегой и членом команды. Его сдержанное чувство юмора и обаятельный характер сделали его неизменным фаворитом в Брэкли и Бриксуорте. В его роли запасного пилота все эти качества будут невероятно важны, чтобы помочь нам бороться за титул чемпионов мира и поддерживать Джорджа и Кими на трассе.

Добро пожаловать домой, Валттери! Здорово, что ты вернулся», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Материалы по теме
Официально
Боттас — новый резервный гонщик «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android