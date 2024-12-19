Вольф — о возвращении Боттаса в «Мерседес»: поможет бороться за титул чемпионов мира

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал возвращение Валттери Боттаса в немецкий коллектив. Боттас стал резервным гонщиком.

«Влияние и вклад Валттери за те пять лет, что он был нашим гонщиком, были огромны. Помимо того, что он одержал несколько побед в Гран-при, он сыграл важную роль в пяти наших Кубках конструкторов. Его техническая поддержка и вклад были важны для достижения успеха и продвижения команды вперёд.

Кроме того, он был замечательным коллегой и членом команды. Его сдержанное чувство юмора и обаятельный характер сделали его неизменным фаворитом в Брэкли и Бриксуорте. В его роли запасного пилота все эти качества будут невероятно важны, чтобы помочь нам бороться за титул чемпионов мира и поддерживать Джорджа и Кими на трассе.

Добро пожаловать домой, Валттери! Здорово, что ты вернулся», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.