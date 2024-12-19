«Остались незаконченные дела». Инсайдер объяснил подписание Боттаса в «Мерседес»

Финский ветеран Валттери Боттас, ставший резервным пилотом «Мерседеса», не оставляет надежд в будущем оказаться в одной из команд, сообщает инсайдер Лоуренс Барретто.

«У Валттери Боттаса остались незаконченные дела в Ф-1. Он подписал контракт с «Мерседесом», чтобы удерживаться в переговорах на место в 2026 году. Он уже провёл предварительные переговоры с «Кадиллаком»/General Motors», — написал Барретто в социальной сети X (ранее Twitter).

Валттери Боттасу 35 лет. Финский пилот дебютировал в Формуле-1 в 2013 году, выступал за «Мерседес» с 2017-го по 2021-й, дважды став вторым в чемпионате.

Минувший сезон Боттас провёл в составе «Кик-Заубера» и по его итогам занял последнее место, показав худший результат в карьере.