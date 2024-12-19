Вассёр объяснил, почему несложно было уговорить Хэмилтона перейти в «Феррари»

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, как ему удалось убедить Льюиса Хэмилтона перейти в «Скудерию».

«Я думаю, что он вынашивал идею выступать за «Феррари» в 2022 или 2023 году, потому что мы обсуждали это с ним ещё в 2004 году. Так что это [убедить Хэмилтона перейти в «Феррари»] было не так уж и сложно.

Иногда я думаю, что это просто так совпали звёзды. Он вышел на рынок, а у «Феррари» было свободное место и так далее. Но процесс был лёгким. Мы начали обсуждать это год назад, и убедить его было совсем несложно», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Напомним, в составе «Феррари» Льюис Хэмилтон заменит Карлоса Сайнса, который проведёт следующий год в составе «Уильямса».