Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр объяснил, почему несложно было уговорить Хэмилтона перейти в «Феррари»

Вассёр объяснил, почему несложно было уговорить Хэмилтона перейти в «Феррари»
Комментарии

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, как ему удалось убедить Льюиса Хэмилтона перейти в «Скудерию».

«Я думаю, что он вынашивал идею выступать за «Феррари» в 2022 или 2023 году, потому что мы обсуждали это с ним ещё в 2004 году. Так что это [убедить Хэмилтона перейти в «Феррари»] было не так уж и сложно.

Иногда я думаю, что это просто так совпали звёзды. Он вышел на рынок, а у «Феррари» было свободное место и так далее. Но процесс был лёгким. Мы начали обсуждать это год назад, и убедить его было совсем несложно», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Напомним, в составе «Феррари» Льюис Хэмилтон заменит Карлоса Сайнса, который проведёт следующий год в составе «Уильямса».

Материалы по теме
Лукас ди Грасси считает, что «Феррари» не стоило нанимать Льюиса Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android