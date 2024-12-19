Хельмут Марко оценил перспективы Лоусона в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил переход Лиама Лоусона в австрийскую команду, а также его перспективы на сезон-2025.

«Лиам уже доказал, что он сильный гонщик, он не уклонялся от борьбы с такими именитыми соперниками, как [Фернандо] Алонсо, [Льюис] Хэмилтон, а также с [Серхио] Пересом.

Теперь, если он проведёт полный сезон, ему предстоит продемонстрировать свои способности. Я имею в виду, что в квалификации он был примерно на том же уровне, что и Юки [Цунода], и нам нужно посмотреть, насколько он вырастет, чтобы понять, станет ли он одним из выдающихся гонщиков.

Я бы также сказал, что он стал более стабилен в гонках. Ещё есть некоторая нестабильность, но у него за плечами всего около 10 Гран-при. Это просто приходит с опытом», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.