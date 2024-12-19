Известный журналист настаивает, что, повышая Лоусона, «Ред Булл» снова наступает на грабли

Известный журналист и инсайдер Крис Медланд объяснил, почему «Ред Булл» делает ошибку, переведя Лиама Лоусона в свою старшую команду на следующий год.

«Пьер Гасли и Алекс Албон показали свои способности в сторонних командах вне системы «Ред Булл». Это доказывает, что их слишком рано перевели в топ-команду. Или, что более вероятно, не предоставили условий, в которых они могли бы добиться успеха. Поэтому последнее решение «Ред Булл» кажется неправильным.

«Ред Булл» развивала в своей юниорской программе Карлоса Сайнса, летом он был лучшим вариантом на рынке, но они упустили его. Они также не использовали шанс с последним пилотом, который был по-настоящему конкурентоспособен в паре с Ферстаппеном, а именно с Даниэлем Риккардо. Это понятное решение, учитывая слабую форму Риккардо, но ещё в начале августа всё указывало на то, что Переса заменят. Разве мог бы Риккардо выступить хуже Чеко?

Вместо того чтобы совершить перестановку тогда, «Ред Булл» действует по-старому, быстро повышая пилота до позиции, на которой он скорее провалится, чем добьётся успеха.

Лоусон хорош, но ему ещё предстоит многому научиться, и ему было бы полезнее провести следующий год в «РБ», будучи лидером команды.

Можно было рискнуть с Юки Цунодой. Он победил всех своих напарников по «РБ» в последние годы, и он точно быстрый. Остаётся вопрос: способен ли он выступать в топ-команде? Если бы у него возникли проблемы, это стало бы ответом, а у «Ред Булл» всё равно остался бы вариант с Лоусоном. Но, похоже, «Ред Булл» не учится на собственных ошибках. Они всегда винят гонщика, однако Гасли, Албон, а теперь и Перес не смогли раскрыть свой потенциал – пусть он и ниже, чем у Ферстаппена. Лоусон может сломать тенденцию, но история против него», – написал Медланд в статье на Racer.