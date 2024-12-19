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Лиам Лоусон получил самое быстрое повышение в истории «Ред Булл»

Лиам Лоусон получил самое быстрое повышение в истории «Ред Булл»
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Новозеландскому гонщику Лиаму Лоусону понадобилось провести всего 11 Гран-при в составе младшей команды компании «Ред Булл», чтобы получить повышение в главную.

Лоусон провёл в Формуле-1 два неполных сезона, в обоих случаях заменяя Даниэля Риккардо. В сезоне-2023 он выступил в пяти Гран-при, а в сезоне-2024 – в шести. Сегодня было объявлено, что в следующем году он будет выступать за команду «Ред Булл». Таким образом, 11 Гран-при Лоусона – это наименьший показатель среди гонщиков, повышенных в «Ред Булл» из младшей команды, в истории австрийской команды.

Алекс Албон получил повышение после 12 этапов, Даниил Квят – после 19, Макс Ферстаппен – 23, Себастьян Феттель и Пьер Гасли – 26, Даниэль Риккардо – 50.

Напомним, в составе «Ред Булл» Лиам Лоусон заменит Серхио Переса.

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