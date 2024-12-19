Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен возглавил рейтинг лучших гонщиков года по версии Autosport, Хэмилтон — 27-й

Ферстаппен возглавил рейтинг лучших гонщиков года по версии Autosport, Хэмилтон — 27-й
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное британское автоспортивное издание Autosport опубликовало рейтинг лучших гонщиков 2024 года. Его возглавил чемпион Формулы-1 сезона-2024 Макс Ферстаппен. Для пилота «Ред Булл» этот титул стал четвёртым в карьере. При этом его команда заняла лишь третье место в Кубке конструкторов. На втором месте рейтинга пилот «Феррари» Шарль Леклер, который занял второе место в чемпионате Формулы-1. Замкнул топ-3 вице-чемпион сезона-2024 Ландо Норрис.

Рейтинг лучших пилотов 2024 года по версии Autosport:

1. Макс Ферстаппен – чемпион Формулы-1
2. Шарль Леклер – третье место в сезоне-2024 Формулы-1
3. Ландо Норрис – вице-чемпион Формулы-1
4. Алекс Палоу – чемпион IndyCar
5. Скотт Маклафлин — третье место в сезоне-2024 IndyCar
6. Карлос Сайнс – пятое место в сезоне-2024 Формулы-1
7. Паскаль Верляйн – чемпион Формулы Е 2024 года
8. Кевин Эстре — чемпион мира по гонкам на выносливость (WEC)
9. Сё Цубои – чемпион Супер Формулы и Super GT — GT500
10. Тьерри Нёвиль – чемпион мира по ралли (WRC)
11. Джордж Расселл — шестое место в сезоне-2024 Формулы-1
13. Оскар Пиастри — четвёртое место в сезоне-2024 Формулы-1
21. Пьер Гасли – 10-е место в сезоне-2024 Формулы-1
23. Нико Хюлькенберг – 11-е место в сезоне-2024 Формулы-1
27. Льюис Хэмилтон – седьмое место в сезоне-2024 Формулы-1
28. Габриэл Бортолето – чемпион Формулы-2
37. Фернандо Алонсо – девятое место в сезоне-2024 Формулы-1
39. Алекс Албон – 16-е место в сезоне-2024 Формулы-1
42. Оливер Берман – 12-е место в сезоне-2024 Формулы-2, 18-е место в сезоне-2024 Формулы-1
46. Юки Цунода. 12-е место в сезоне-2024 Формулы-1
49. Эстебан Окон – 14-е место в сезоне-2024 Формулы-1

Материалы по теме
Макс Ферстаппен отреагировал на уход Серхио Переса из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android