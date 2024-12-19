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Вассёр объяснил, почему пока не может назвать дату дебюта Хэмилтона за рулём «Феррари»

Вассёр объяснил, почему пока не может назвать дату дебюта Хэмилтона за рулём «Феррари»
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, что непредсказуемая зимняя погода не позволяет ему назвать точную дату дебюта Льюиса Хэмилтона за рулём их машины, но он ожидает, что это состоится в январе.

«Скорее всего, да, но мы зависим от погоды, в январе это всё непросто.

Думаю, это будет эмоциональный момент, потому что он держит этот момент в голове уже лет 20. Это значит, что это будет эмоционально — но это должно быть эмоционально в течение одного круга, а затем ему нужно сосредоточиться!

У нас будут первые тестовые дни с предыдущей машиной и «Пирелли». Затем презентация машины 19-го [февраля], а затем мы отправимся прямиком в Бахрейн, и это будет сложная пора аж до Мельбурна. Подготовка будет короткая, потому что у нас есть около четырёх недель на фабрике перед первым мероприятием, но как есть», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

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