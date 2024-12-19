Вассёр объяснил, почему пока не может назвать дату дебюта Хэмилтона за рулём «Феррари»

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, что непредсказуемая зимняя погода не позволяет ему назвать точную дату дебюта Льюиса Хэмилтона за рулём их машины, но он ожидает, что это состоится в январе.

«Скорее всего, да, но мы зависим от погоды, в январе это всё непросто.

Думаю, это будет эмоциональный момент, потому что он держит этот момент в голове уже лет 20. Это значит, что это будет эмоционально — но это должно быть эмоционально в течение одного круга, а затем ему нужно сосредоточиться!

У нас будут первые тестовые дни с предыдущей машиной и «Пирелли». Затем презентация машины 19-го [февраля], а затем мы отправимся прямиком в Бахрейн, и это будет сложная пора аж до Мельбурна. Подготовка будет короткая, потому что у нас есть около четырёх недель на фабрике перед первым мероприятием, но как есть», — приводит слова Вассёра Sky Sports.