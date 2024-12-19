Р. Шумахер раскритиковал власти Керпена за нежелание признать Михаэля почётным гражданином

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал власти его родного города Керпен (Северный Рейн-Вестфалия), которые отказываются присваивать его легендарному брату звание почётного гражданина.

«Типичная Германия и наша политика. Меня больше ничего не удивляет в СДПГ (политическая партия. – Прим. «Чемпионата»). Достижения, похоже, больше не имеют значения. Когда думаешь о том, что мой брат сделал для Керпена своими успехами, у меня просто не хватает слов», — написал Ральф Шумахер в социальных сетях.

Отметим, что с инициативой присвоить семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру звание почётного гражданина Керпена выступил его фан-клуб в десятую годовщину трагического случая в Альпах. Власти сперва поддержали эту инициативу, но затем передумали делать это, заявив, что сейчас это не имеет смысла.