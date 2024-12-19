Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер — о проблемах Переса в сезоне-2024: мы перепробовали всё с ним

Хорнер — о проблемах Переса в сезоне-2024: мы перепробовали всё с ним
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер настаивает, что Серхио Перес получал полноценную поддержку от команды на протяжении неудачного для мексиканца года, по итогам которого он покидает Формулу-1.

«Чеко очень сильно начал сезон, четыре подиума в пяти гонках. Казалось, что он продолжил выступать на прошлогоднем уровне. Но на самом деле, начиная с Монте-Карло и этой гонки, для него был очень тяжёлый год, и мы перепробовали всё с ним, поддерживали его, и, по сути, он пришёл к собственному выводу, что сейчас самое время уйти из Формулы-1 и взять небольшой тайм-аут», — приводит слова Хорнера ESPN.

Новым напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в сезоне-2025 будет новозеландский гонщик Лиам Лоусон, выступавший в сезоне-2024 в составе «РБ».

Материалы по теме
Оруженосца «Ред Булл» уволили, несмотря на контракт. Но Перес должен быть благодарен
Оруженосца «Ред Булл» уволили, несмотря на контракт. Но Перес должен быть благодарен
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android