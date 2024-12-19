Хорнер — о проблемах Переса в сезоне-2024: мы перепробовали всё с ним

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер настаивает, что Серхио Перес получал полноценную поддержку от команды на протяжении неудачного для мексиканца года, по итогам которого он покидает Формулу-1.

«Чеко очень сильно начал сезон, четыре подиума в пяти гонках. Казалось, что он продолжил выступать на прошлогоднем уровне. Но на самом деле, начиная с Монте-Карло и этой гонки, для него был очень тяжёлый год, и мы перепробовали всё с ним, поддерживали его, и, по сути, он пришёл к собственному выводу, что сейчас самое время уйти из Формулы-1 и взять небольшой тайм-аут», — приводит слова Хорнера ESPN.

Новым напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в сезоне-2025 будет новозеландский гонщик Лиам Лоусон, выступавший в сезоне-2024 в составе «РБ».