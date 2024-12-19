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Лоусон рассказал, как руководство «Ред Булл» сообщило ему о повышении

Лоусон рассказал, как руководство «Ред Булл» сообщило ему о повышении
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Новый гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, как руководитель команды Кристиан Хорнер сообщил ему о том, что он станет напарником Макса Ферстаппена в следующем году.

«Они провели встречу, и Кристиан был настолько любезен, что отправил мне сообщение: «Просто предупреждаю, встреча прошла хорошо». А затем он позвонил мне и, по сути, сообщил новость. И он сказал мне классическую лаконичную фразу: «Добро пожаловать в «Ред Булл».

Было очень волнительно услышать это по телефону. Так что да, это было круто», — сказал Лоусон в подкасте Talking Bull.

Напомним, в составе «Ред Булл» Лиам Лоусон заменит мексиканца Серхио Переса.

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