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В «Ред Булл» намекнули на раннюю презентацию новой машины RB21 Формулы-1

В «Ред Булл» намекнули на раннюю презентацию новой машины RB21 Формулы-1
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что их гоночный болид RB21 будет представлен публике в конце января – ещё до общей презентации всех 10 команд, которая состоится 18 февраля в Лондоне на арене O2.

«Это первый раз, когда Эдриан [Ньюи] не будет иметь абсолютно никакого отношения к машине. Команда должна принять этот вызов. Я уверен, что они смогут это сделать. У них есть сила и глубина, и мы увидим, как будет выглядеть RB21, когда его представят в конце января», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ранее итальянская команда Формулы-1 «Феррари» объявила, что презентация их болида на 2025 год состоится 19 февраля.

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