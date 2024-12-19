В «Ред Булл» намекнули на раннюю презентацию новой машины RB21 Формулы-1

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что их гоночный болид RB21 будет представлен публике в конце января – ещё до общей презентации всех 10 команд, которая состоится 18 февраля в Лондоне на арене O2.

«Это первый раз, когда Эдриан [Ньюи] не будет иметь абсолютно никакого отношения к машине. Команда должна принять этот вызов. Я уверен, что они смогут это сделать. У них есть сила и глубина, и мы увидим, как будет выглядеть RB21, когда его представят в конце января», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ранее итальянская команда Формулы-1 «Феррари» объявила, что презентация их болида на 2025 год состоится 19 февраля.