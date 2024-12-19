Старшие инженеры «Ред Булл» высказывали Хорнеру претензии в адрес Переса — ESPN

Несколько старших инженеров «Ред Булл» в частном порядке высказывали по ходу сезона-2024 руководителю команды Кристиану Хорнеру свои претензии в адрес Серхио Переса. Об этом сообщает североамериканский спортивный телеканал ESPN со ссылкой на источники в австрийской команде.

Отмечается, что такой момент произошёл после того, как Перес квалифицировался 19-м на Гран-при Великобритании, а затем в гонке занял 17-е место.

Кроме того, в «Ред Булл» не могли понять, почему любые внесённые изменения, будь то в рабочих процессах или настройках машины, не срабатывали. Даже кратковременная смена гоночного инженера после летнего перерыва не дала никакого толчка гонщику машины №11.

Напомним, Серхио Перес покидает «Ред Булл», новым напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2025 будет новозеландский гонщик Лиам Лоусон, выступавший в сезоне-2024 в составе «РБ».