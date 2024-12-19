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Стало известно, в какой момент «Ред Булл» перестал верить в Переса

Стало известно, в какой момент «Ред Булл» перестал верить в Переса
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Команда «Ред Булл» поддерживала веру в своего гонщика Серхио Переса вплоть до его домашней гонки – Гран-при Мексики, но после очередного слабого результата разочаровалась в нём. Об этом сообщает североамериканский спортивный телеканал ESPN со ссылкой на источники в австрийской команде.

Сообщается, что до 20-го этапа сезона-2024, который прошёл в конце октября в Мехико, «Ред Булл» не хотел ничего менять в составе. Но Чеко не смог выйти из первого сегмента квалификации, а затем провёл неудачную гонку, финишировав 17-м. Как сообщает ESPN, один из высокопоставленных членов команды сказал тогда, что если Перес не собирался менять ситуацию на глазах у обожающей его домашней публики, то вряд ли это произойдёт вообще.

Напомним, Серхио Перес покидает «Ред Булл», новым напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2025 будет новозеландский гонщик Лиам Лоусон, выступавший в сезоне-2024 в составе «РБ».

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