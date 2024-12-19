«Именно для этого я здесь». Лоусон назвал свою задачу в «Ред Булл» на сезон-2025

Ставший пилотом «Ред Булл» новозеландский гонщик Лиам Лоусон рассказал о своей задаче в австрийской команде на следующий год.

«Очевидно, как гонщики Формулы-1 мы все имеем одну цель — выиграть чемпионат мира. Это моя цель. Это было моей целью с детства, когда я только мечтал стать гонщиком Формулы-1, и, очевидно, сейчас я в отличном положении. Но я не ожидаю, что приду и сразу выиграю чемпионат.

Я знаю, что цель команды, очевидно, Кубок конструкторов, и именно для этого я здесь. Я здесь, чтобы помочь достичь этого. Но, очевидно, лично для меня это будет попытка как можно быстрее занять конкурентоспособную позицию. Очевидно, что у меня в напарниках будет лучший парень, у которого я могу учиться», — сказал Лоусон в подкасте Talking Bull.

В прошлом сезоне Формулы-1 Лиам Лоусон выступал в составе «РБ», заменив после Гран-при Сингапура Даниэля Риккардо.