Перес-старший — о продолжении карьеры сына: никакого Indycar, никакого NASCAR

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика Серхио Переса, категорично высказался о вариантах продолжения автоспортивной карьеры его сына.

«Я уверен, что для Чеко дверь в Формулу-1 не закрыта, если появится что-то очень хорошее и большое. Я не думаю, что Чеко перейдёт в какую-либо команду вроде «Кик-Заубера» или «Хааса», вы меня понимаете? Чеко либо подпишет контракт с большой командой, либо дверь здесь закрыта.

Никакого Indycar, никакого NASCAR, никакого «Ле-Мана». Я на 100% уверен в этом. Вот почему я говорю вам, если не будет [предложения от] большой команды, то Чеко уже провёл свою последнюю гонку», — приводит слова Переса-старшего GP Blog со ссылкой на Grupo Formula.

Напомним, Серхио Перес покидает «Ред Булл», новым напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2025 будет новозеландский гонщик Лиам Лоусон, выступавший в сезоне-2024 в составе «РБ».