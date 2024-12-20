Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: нам с Леклером всегда удавалось даже не поцарапать машины друг друга

Сайнс: нам с Леклером всегда удавалось даже не поцарапать машины друг друга
Аудио-версия:
Комментарии

Покинувший «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о соперничестве со своим уже бывшим напарником Шарлем Леклером и о том, что, несмотря на всё, они остаются в хороших отношениях.

«Я понимаю гнев Леклера в Лас-Вегасе. Я тоже был так взбешён много раз, я сам был в такой ситуации. На трассе у нас были разногласия, соперничество, фантастические выходные и очень сложные, но нам всегда удавалось быть честными друг с другом. Нам всегда удавалось даже не поцарапать машины друг друга. Мы очень конкурентоспособны, мы оба — соперники, и да, за четыре года у нас было много гонок.

Мы всегда говорим: «Послушай, бывают моменты, когда ты меня ненавидишь, а бывают моменты, когда я ненавижу тебя», и это нормально, мы смеёмся над этим и двигаемся дальше.

Вот почему надо стараться не пользоваться в такие моменты радио. Радио преувеличивает такие ситуации, делает их больше, чем они есть на самом деле.

Оглядываясь на эти четыре года с Шарлем, у меня останутся хорошие воспоминания. Я буду помнить, что он был жёстким соперником, иногда он слишком много говорит по радио, но я наслаждался каждой битвой с ним, мне нравилось быть его напарником по команде; потому что благодаря ему я стал лучше как гонщик, а он — благодаря мне», — приводит слова Сайнса Planet F1 со ссылкой на Marca.

Материалы по теме
Карлос Сайнс: не был готов к уходу из «Феррари». Все близкие видели, как я страдал
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android