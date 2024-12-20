Сайнс: нам с Леклером всегда удавалось даже не поцарапать машины друг друга

Покинувший «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о соперничестве со своим уже бывшим напарником Шарлем Леклером и о том, что, несмотря на всё, они остаются в хороших отношениях.

«Я понимаю гнев Леклера в Лас-Вегасе. Я тоже был так взбешён много раз, я сам был в такой ситуации. На трассе у нас были разногласия, соперничество, фантастические выходные и очень сложные, но нам всегда удавалось быть честными друг с другом. Нам всегда удавалось даже не поцарапать машины друг друга. Мы очень конкурентоспособны, мы оба — соперники, и да, за четыре года у нас было много гонок.

Мы всегда говорим: «Послушай, бывают моменты, когда ты меня ненавидишь, а бывают моменты, когда я ненавижу тебя», и это нормально, мы смеёмся над этим и двигаемся дальше.

Вот почему надо стараться не пользоваться в такие моменты радио. Радио преувеличивает такие ситуации, делает их больше, чем они есть на самом деле.

Оглядываясь на эти четыре года с Шарлем, у меня останутся хорошие воспоминания. Я буду помнить, что он был жёстким соперником, иногда он слишком много говорит по радио, но я наслаждался каждой битвой с ним, мне нравилось быть его напарником по команде; потому что благодаря ему я стал лучше как гонщик, а он — благодаря мне», — приводит слова Сайнса Planet F1 со ссылкой на Marca.