Новый 1079-сильный Corvette стал самым быстрым в линейке по динамике разгона

Спорткар Chevrolet Corvette ZR1 2025 модельного года установил рекорд по динамике разгона среди всех автомобилей линейки. Новый ZR1 с тюнингом ZTK Performance Package разогнался до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,3 секунды, что стало абсолютным рекордом для Corvette.

Отмечается, что в стандартном исполнении Corvette ZR1 достигает 60 миль час за 2,5 секунды, а четверть мили проходит за 9,7 секунды. ZR1 с пакетом ZTK, для сравнения, проходит квотер за 9,6 секунды.

Chevrolet Corvette ZR1 Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 был представлен в июле 2024 года — это самый мощный и быстрый Corvette в истории. Под капотом у автомобиля 5,5-литровый двигатель LT7 V8 мощностью 793 кВт (1079 л. с.).

Недавно в рамках заездов Папенбурге Corvette ZR1 разогнался до 233 миль в час (375 км/ч) и тем самым установил рекорд скорости для серийных машин стоимостью менее $ 1 млн. За рулём спорткара находился президент концерна General Motors Марк Ройс.