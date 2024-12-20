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Алонсо — о сезоне-2024: нам не стыдно за этот год, у нас на борту есть Эдриан Ньюи

Алонсо — о сезоне-2024: нам не стыдно за этот год, у нас на борту есть Эдриан Ньюи
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Двукратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо подвёл итоги сезона-2024.

«Нет, я не думаю, что ожидания от сезона-2024 были слишком высокими. В 2023 году мы провели очень сильную кампанию, и люди ожидали, что мы будем в новом сезоне бороться за более масштабные цели или, по крайней мере, выйдем на тот уровень, на котором мы были в начале этого года. И это нормально.

Это Формула-1, и мы тоже хотим быть на вершине. Вы знаете, мы не добились успеха во второй половине года. Мы осознаём это. Но нам не стыдно за это. Мы работаем над тем, чтобы в будущем бороться за чемпионство, и, возможно, во второй половине года мы не смогли привнести в гонку то, что, как мы думали, планировалось.

Но в то же время мы завершили некоторые работы в Сильверстоуне, построив вторую и третью части завода, аэродинамическая труба скоро заработает. И у нас на борту есть Эдриан Ньюи, так что 2024 год прошёл неплохо», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

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