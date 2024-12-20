Херберт — о чемпионе 2025 года: Ландо Норрис

Бывший гонщик Формулы-1, ныне стюард Джонни Херберт заявил, что чемпионом следующего сезона станет его соотечественник из Британии Ландо Норрис, выступающий в составе «Макларена».

«Кто станет чемпионом в 2025-м? Ландо Норрис. Всё, что ему нужно сделать, это ещё немного поработать над методами борьбы, и он станет настоящим гонщиком. Оскар, возможно, и не поможет больше своему товарищу по команде. Ландо усвоил свои уроки и прислушался ко всем разговорам, которые велись в последнее время.

Ландо на данный момент обладает невероятной скоростью, которую Оскар, возможно, не демонстрировал постоянно в этом году. У Ландо есть огромный шанс в следующем году взять титул. Следующий год — лучший шанс для «Макларена» завоевать титул чемпиона мира. 2026-й — это время новых разработок.

Но не исключаю, что нынешнее состояние команды вполне может быть возвращением к тем дням, когда они всегда были коллективом, который мог обыграть любого», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.