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Марко — о выборе между Лоусоном и Цунодой: решающий фактор — психологическая сила

Марко — о выборе между Лоусоном и Цунодой: решающий фактор — психологическая сила
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему в австрийском коллективе выбрали подписание новозеландского гонщика Лиама Лоусона, а не более опытного японца Юки Цуноды.

«Инженеры представили схожие цифры, которые мы использовали в качестве основы для принятия решения между Лиамом и Юки. По сути, это была проблема роскоши — оба заслуживали повышения. В конечном итоге решающим фактором стала его психологическая сила», — приводит слова Марко издание GPblog.

Ранее руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о выборе между новозеландцем и японцем.

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