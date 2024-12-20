Ди Монтедземоло: подписание Хэмилтона сопряжено с риском

Бывший президент итальянского производителя «Ферарри» Лука ди Монтедземоло высказался о приходе британского семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в стан команды из Маранелло.

«Выбор Льюиса Хэмилтона, с одной стороны, сопряжён с риском, потому что вы берёте чемпиона, который много выигрывал и который приходит в «Феррари», чтобы побеждать, а с другой стороны, есть Леклер, который, несмотря на свои хорошие гонки, никогда не выигрывал титул, а его годы лучшей формы неумолимо идут», — приводит слова ди Монтедземоло издание GPblog.

Напомним, в составе «Феррари» Льюис Хэмилтон заменит Карлоса Сайнса, который проведёт следующий год в составе «Уильямса».