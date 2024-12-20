Серхио Перес поблагодарил Макса Ферстаппена в социальных сетях

34-летний мексиканский автогонщик, с 2011 года выступающий в Формуле-1, Серхио Перес в социальных сетях поблагодарил четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» и своего бывшего партнёра по «Ред Булл» Макса Ферстаппена за сообщение нидерландца, посвящённое уходу Переса из австрийского коллектива.

«Спасибо, приятель, я буду скучать по тебе! Продолжай в том же духе», — ответил Перес Ферстаппену под сообщением нидерландца.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Напомним, в составе австрийской команды Серхио выступал с 2021 года. За это время Перес принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.