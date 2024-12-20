Лоусон об ужине пилотов в Абу-Даби: думали, забавно оставить Расселлу стул рядом с Максом

Новозеландский гонщик Формулы-1 и новый пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон поделился подробностями об ужине Профсоюза гонщиков (GPDA) в Абу-Даби, в ходе которого конфликтующие Макс Ферстаппен и Джордж Расселл должны были сесть вместе, но британец забрал стул и отсел.

«Я расскажу вам, потому что это было чертовски забавно. Мы уже веселимся и сидим за большим столом. Мы с Юки пришли туда вместе и оказались там не первыми, нас было уже человек шесть или семь. Но по мере того, как стол заполнялся, наша сторона была почти полностью занята. Напротив меня сидел Макс, а слева, в конце стола, оставалось ещё три стула, а Джордж ещё не появился. И мы подумали: «Это прекрасно, мы просто оставим для него это место рядом с Максом!»

Потом появился Джордж и мы все закричали: «Привет!» — и поприветствовали его. Затем Макс сказал: «Приятель, мы оставили место для тебя». Джордж просто взял стул и отошёл к другому концу стола, а Льюис сел на другом. Мы все подумали: «О боже мой». Мы думали, что это будет забавно, но это оказалось не смешно. Ну, хотя для нас это всё равно было забавно.

И Расселл ничего не сказал. Абсолютно ничего. Сначала он обошёл весь стол, чтобы поприветствовать всех, и мы подумали, что когда он вернётся, то сядет рядом с Максом. Но он вернулся только для того, чтобы забрать стул», — приводит слова Лоусона издание Gpblog.