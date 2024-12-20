Исак Хаджар — новый пилот «Рейсинг Буллз»

20-летний франко-алжирский автогонщик, в сезоне 2024 года выступавший в Формуле-2 и являвшийся резервным гонщиком «Ред Булл» и «РБ», Исак Хаджар стал боевым пилотом команды «Рейсинг Буллз».

«Во-первых, мы должны поздравить Лиама с переходом в «Ред Булл». Как братская команда и инкубатор талантов Формулы-1 мы видим нашу стратегическую цель в том, чтобы воспитывать наших пилотов для подготовки к следующему этапу.

Этот шаг и привлечение Исака в «Рейсинг Буллз» является свидетельством нашей давней приверженности развитию лучших молодых гонщиков в автоспорте, а также подтверждением концепции молодёжной программы «Ред Булл». Наличие молодого гонщика поддерживает нашу миссию по обращению к более молодой аудитории, поэтому мы с нетерпением ждём возможности пригласить в путешествие новых и уже существующих фанатов», — приводит слова генерального директора «Рейсинг Буллз» Питера Байера пресс-служба команды.

Хаджар — вице-чемпион Формулы-2 в составе «Кампоса» в сезоне-2024. Победу одержал пилот «Кик-Заубера» и новичок года по версии ФИА Габриэл Бортолето.