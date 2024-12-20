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Хаджар — о контракте с «Рейсинг Буллз»: хочу работать с Цунодой и учиться у него

Хаджар — о контракте с «Рейсинг Буллз»: хочу работать с Цунодой и учиться у него
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20-летний франко-алжирский новоиспечённый гонщик команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал свой контракт с коллективом Формулы-1.

«Я очень рад приступить к своей новой работе в «Рейсинг Буллз», это очень важно для меня, моей семьи и всех людей, которые верили в меня с самого начала. Путь от картинга до выступления в Формуле-1 — это тот момент, к которому я стремился всю свою жизнь, это мечта.

Я чувствую, что вступаю в совершенно новую вселенную, управляю гораздо более быстрой машиной и участвую в гонках с лучшими гонщиками мира. Мне предстоит многому научиться, но я готов усердно работать и делать всё, что в моих силах, для команды. Я с нетерпением жду возможности поработать с Юки и поучиться у него, я всегда равнялся на него, он, как и я, прошёл молодёжную программу «Ред Булл», соответственно, мы прошли одинаковый путь в Формуле-1. У него очень большой опыт, и мне будет чему поучиться», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.

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