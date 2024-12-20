Руководитель «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис прокомментировал контракт с Исаком Хаджаром

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис высказался по поводу присоединения Исака Хаджара к коллективу.

«Мы рады, что в следующем году с нами будет Исак, который привнесёт в команду новую динамику развития вместе с Юки в 2025 году. Его путь в Формулу-1 был выдающимся, он продемонстрировал значительный рост, показав ряд впечатляющих результатов в юниорских одноместных сериях. У него есть талант и целеустремлённость, необходимые для того, чтобы выступать на самом высоком уровне, и мы абсолютно уверены, что он быстро адаптируется и окажет значительное влияние.

Я верю, что Исак и Юки составят отличную команду. Юки привносит в команду бесценный опыт, он продемонстрировал невероятную стойкость и зрелость, которые будут иметь решающее значение для команды, поскольку мы стремимся достичь всех наших целей и задач в 2025 году», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.