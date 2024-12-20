Определились окончательные составы всех команд Формулы-1 на сезон-2025

20 декабря стало известно, что франко-алжирский 20-летний гонщик Исак Хаджар присоединяется к команде «Рейсинг Буллз» и становится последним пилотом Формулы-1, занявшим вакантное место на сезон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами коллективов на следующий сезон.

Состав команд Формулы-1 в сезоне-2025:

1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон.

4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

6. «Альпин» — Пьер Гасли и Джек Дуэн.

7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман.

8. «Рейсинг Буллз» — Юки Цунода и Исак Хаджар.

9. «Уильямс» — Александер Албон и Карлос Сайнс.

10. «Кик-Заубер» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.