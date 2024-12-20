Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Состав команд Формулы-1 в сезоне 2025 года

Определились окончательные составы всех команд Формулы-1 на сезон-2025
Аудио-версия:
Комментарии

20 декабря стало известно, что франко-алжирский 20-летний гонщик Исак Хаджар присоединяется к команде «Рейсинг Буллз» и становится последним пилотом Формулы-1, занявшим вакантное место на сезон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами коллективов на следующий сезон.

Состав команд Формулы-1 в сезоне-2025:

1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон.
4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.
5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
6. «Альпин» — Пьер Гасли и Джек Дуэн.
7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман.
8. «Рейсинг Буллз» — Юки Цунода и Исак Хаджар.
9. «Уильямс» — Александер Албон и Карлос Сайнс.
10. «Кик-Заубер» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

Материалы по теме
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2024 году? Решаете вы!
Рейтинг
Кто из гонщиков Формулы-1 был хуже всех в 2024 году? Решаете вы!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android