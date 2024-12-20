Хорнер: если не дадим шанс Цуноде, есть ли смысл оставлять его?

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер обсудил будущее японского гонщика «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды.

«Мы прекрасно понимаем, что, если мы не сможем предоставить возможность Юки, честно говоря, в этом году, есть ли смысл оставлять его? Вы не можете держать пилота в команде поддержки в течение пяти лет. Вы не можете всегда быть подружкой невесты. В этот момент вам нужно либо отпустить их, либо искать что-то хорошее для них.

Я думаю, Юки очень решителен. Он знает, что всё меняется очень быстро. Кто бы мог подумать девять месяцев назад, что мы будем сидеть здесь и обсуждать, что Лиам Лоусон будет нашим пилотом в 2025 году? В Формуле-1 всё быстро меняется, и он осознаёт это и знает, что ему нужно быть тем, кто продемонстрирует своё желание стать следующим», — приводит слова Хорнера издание GPblog.