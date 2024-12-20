Liberty Media опубликовала заявление в связи с началом расследования Еврокомиссии

Пресс-служба Liberty Media опубликовала заявление в ответ на то, что Европейский союз начал расследование в связи с его заявкой на покупку MotoGP.

Напомним, Комиссия ЕС — исполнительный орган блока — начала вторую фазу расследования предполагаемого поглощения Dorna Sports компанией Liberty Media, в результате которого Формула-1 и MotoGP окажутся в руках одного владельца. ЕС считает, что этот шаг может помешать свободной конкуренции, когда речь заходит о правах на вещание, и окончательное решение должно быть принято к 14 мая 2025 года, через 90 рабочих дней.

«Сегодня Liberty Media получила уведомление от Европейской комиссии о начале второго этапа расследования в связи с ранее объявленным приобретением серии MotoGP. Мы уверены, что эта сделка принесёт пользу бизнесу MotoGP, болельщикам, телезрителям и всей мотоиндустрии в целом. Участники рынка широко оценили преимущества сделки.

Существует очень большой и растущий рынок аудиовизуальных развлечений, который выходит далеко за рамки спорта, и эта сделка повысит конкурентоспособность MotoGP на этом высококонкурентном рынке. Мы продолжим работать с Европейской комиссией по мере того, как они будут продвигать свою проверку, и договорились с продавцами о продлении срока сделки до 30 июня 2025 года, чтобы провести более углублённое расследование.

Мы считаем, что Европейская комиссия придёт к позитивному выводу о том, что сделка должна быть одобрена», — говорится в официальном заявлении Liberty Media.