Хорнер рассказал, какие элементы «Ред Булл» будет использовать «Рейсинг Буллз» в 2025-м

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, какие элементы австрийского коллектива будет использовать «Рейсинг Буллз» в следующем сезоне.

«Надеюсь, в следующем году команда «Рейсинг Буллз» снова сделает шаг вперёд, поскольку они будут использовать заднюю подвеску «Ред Булл» и коробку передач, а также другие элементы, которые допускаются регламентом. По мере того как эта команда и новое руководство будут совершенствоваться, этот коллектив, естественно, сделает шаг вперёд», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее Кристиан Хорнер высказался по поводу будущего японского гонщика «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды.