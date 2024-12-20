Автомузей Ника Панули отмечает десятилетний юбилей

Автомобильный музей Ника Панули на «Сириус Автодроме» отмечает своё 10-летие. Созданный поклонником автомобильной культуры и автоспорта, коллекционером Николаем Панули, музей открыл свои двери 19 декабря 2014 года, в год проведения первого Гран-при России Формулы-1. Первым посетителем музея стал Берни Экклстоун, на тот момент глава Формулы-1.

Сегодня автомобильный музей – это десятки редких коллекционных автомобилей, боевые машины российских пилотов различных гоночных серий, тысячи экспонатов, связанных с автокультурой, произведения живописи и графики, уникальные коллекции и эксклюзивные выставки.

Здесь можно увидеть настоящий отреставрированный гоночный болид Jaguar R5B, который Ник Панули называл «летящей кошкой», аутентичный Mercedes-Benz 230 1938 года выпуска из культового советского кино «Семнадцать мгновений весны», уникальный Dodge Viper CC Venom 1500, выступавший в соревнованиях по дрэг-рейсингу, родстер Chevrolet Corvette, Buick Lesabre Custom Night Violet, пожарные машины 1928 и 1957 годов выпуска, DeLorean с распахнутыми «крыльями чайки», известный по фильму «Назад в будущее», а также шедевры американского автопрома середины прошлого столетия – всего более полусотни машин, о которых можно говорить только в восторженных тонах. Экспозиция постоянно растёт, появляются и временные экспонаты, заслуживающие особого внимания – недавно коллекцию Автомузея пополнил временный экспонат из частной коллекции: Porsche 911 Carrera 4 SD Spurt – полноприводное купе Porsche 911 Carrera 4 в кузове 996, получившее название SD Spurt.

Фото: Пресс-служба «Сириус Автодрома»

«До 50 лет я вёл стандартную жизнь коллекционера, а теперь коллекционирую эмоции посетителей музея», – говорил Николай Панули.

Увидеть уникальные артефакты, насладиться красотой и ближе познакомиться с культовыми и кастомизированными экспонатами можно ежедневно с 10:00 до 20:00, музей расположен в Главной трибуне «Сириус Автодрома».

В честь 10-летия всем именинникам с датой рождения с 19 по 29 декабря включительно вход в музей бесплатный (при предъявлении подтверждающего документа).

Билеты доступны на сайте и в кассе Автодрома.