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Алонсо подарил своему отцу возможность опробовать исторический «Макларен»

Алонсо подарил своему отцу возможность опробовать исторический «Макларен»
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо пригласил своих родителей на трассу «Арагон», где они смогли опробовать «Макларен» MP4/5B 1990 года, на котором выступал Айртон Сенна. Фернандо опубликовал в социальных сетях фотографии своего отца Хосе Луиса за рулём «Макларена».

Отец Фернандо Алонсо за рулём MP4/5B

Отец Фернандо Алонсо за рулём MP4/5B

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

«Невозможно компенсировать всё, что родители дали мне и чему научили. Сегодня был хороший день, когда я смотрел, как они управляют своей Формулой-1. Спасибо вам большое, наслаждайтесь им и позволяйте мне радовать вас иногда», — написал Фернандо.

Отметим, что этот болид MP4/5B принадлежит генеральному директору «Макларена» Заку Брауну.

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