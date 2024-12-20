Тото Вольф — об Антонелли: иногда мы будем рвать на себе волосы

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф морально готов к неудачным моментам для новичка его команды и Формулы-1 в целом Андреа Кими Антонелли.

«Понятно, что в 2025 году регламент останется прежним, расклад сил будет меняться от трассы к трассе. Думаю, будет возможность бороться за победы, и, если вы сможете это сделать, вы будете бороться за чемпионат.

Джордж освоится в качестве лидера и старшего гонщика, а Кими будет учиться, и иногда мы будем рвать на себе волосы, а иногда увидим моменты блеска. Но это будет год, когда нам предстоит оправдать ожидания Кими и подготовить состав к 2026 году», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

В составе «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заменит семикратного чемпионы Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.