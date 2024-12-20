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Гюнтер Штайнер: «Мерседес» не должен гордиться успехом «Макларена»

Гюнтер Штайнер: «Мерседес» не должен гордиться успехом «Макларена»
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что «Мерседесу» не стоит гордиться успехом их клиентской команды «Макларен» в сезоне-2024, так как сами они выступили недостаточно хорошо.

«Я думаю, «Мерседес» выступил недостаточно хорошо. Очевидно, потому что «Макларен» с тем же двигателем выступил лучше. И я думаю, «Мерседес» согласен с этим.

Давно уже кто-то с клиентским двигателем не выигрывал чемпионат, но они просто хорошо поработали. И думаю, им помог стабильный регламент, потому что когда вы уже хорошо знаете свой двигатель, и его развитие заморожено, это очень помогает. Вы всегда адаптируете свою машину к следующему году, к тому что у вас есть, и если вы заранее знаете, что у вас есть, это вам помогает.

Поэтому я думаю, что было несколько элементов, которые им помогли, но это всё равно нелегко сделать, если вы не являетесь производителем силового агрегата.

«Макларен» может чувствовать себя великолепно, а «Мерседес» не должен гордиться их успехом», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

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