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Хорнер рассказал, предлагал ли «Ред Булл» Пересу место в младшей команде

Хорнер рассказал, предлагал ли «Ред Булл» Пересу место в младшей команде
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, обсуждался ли вариант перехода Серхио Переса в их младшую команду, которая в 2025 году будет называться «Рейсинг Буллз».

«Я думаю, на том этапе карьеры, на котором находится Чеко, это был бы для него невозможный вариант. Мы такое не обсуждали когда-либо, мы не обсуждали и даже не говорили об этом. Поэтому он сам пришёл к такому решению, и мы, очевидно, его полностью поддерживаем», — приводит слова Хорнера Planet F1.

Напомним, Серхио Перес покидает «Ред Булл», новым напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2025 будет новозеландский гонщик Лиам Лоусон, выступавший в сезоне-2024 в составе «РБ».

Ранее появилась информация, что Серхио Перес очень близок к заключению соглашения с «Феррари» об участии в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

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