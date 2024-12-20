«Ред Булл» начал ощущать эффект от гнева мексиканских фанатов Переса

«Ред Булл» начинает сталкиваться с последствиями увольнения Серхио Переса и замены его на Лиама Лоусона. В ярости мексиканцы стали массово отписываться от аккаунтов «Ред Булл» в социальных сетях.

После объявления об уходе Переса от «Ред Булл» отписались более ста тысяч людей. Только за первые семь часов команда из Милтон-Кинса потеряла 120 000 подписчиков, и с тех пор это число продолжает расти.

Бывшие фанаты и фолловеры «Ред Булл» массово публикуют скриншоты, показывающие, что они больше не поддерживают команду. Более того, тысячи фанатов отправили Пересу сообщения поддержки.

Но и это не всё. Мексиканский спонсор – производитель одежды для «Ред Булл» — компания Castore делает всё возможное, чтобы как можно скорее избавиться от товаров с атрибутикой Переса. Началась большая распродажа, предлагающая майки и кепки Чеко с большими скидками. Многие товары резко подешевели на 70 или даже на 80%, по сравнению с тем, что было ещё неделю назад.