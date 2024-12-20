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Карлосу Сайнсу доставили новый спорткар Ferrari. Он стоит более $ 2 млн

Карлосу Сайнсу доставили новый спорткар Ferrari. Он стоит более $ 2 млн
Карлос Сайнс и его новая Ferrari Daytona SP3
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, который в этом году покинул «Феррари» после четырёх сезонов, получил новый суперкар итальянской марки — им стал Ferrari Daytona SP3. Этот автомобиль построен ограниченным тиражом в 599 экземпляров, а его стоимость превышает $ 2,2 млн.

Ferrari Daytona SP3 Карлоса Сайнса

Ferrari Daytona SP3 Карлоса Сайнса

Фото: Ferrari Scuderia Monte-Carlo

Daytona SP3 была представлена в 2021 году в рамках серии Icona. Спорткар построен на платформе LaFerrari Aperta и оснащён 6,5-литровым двигателем F140 HC V12 мощностью 618 кВт (840 л. с.). До 100 км/ч Daytona SP3 разгоняется за 2,85 секунды. Экземпляр Сайнса отличается цветом, а также рядом посвящённых гонщику элементов внешности и интерьера.

Ferrari Daytona SP3 Карлоса Сайнса

Ferrari Daytona SP3 Карлоса Сайнса

Фото: Ferrari Scuderia Monte-Carlo

Так, вдоль кузова нарисована красная полоса, переходящая в число 55 — номер, под которым Сайнс выступает в Формуле-1, а в салоне размещена фирменная фраза Карлоса — Smooth Operator. Это уже не первая Ferrari в гараже Сайнса. Ранее Карлос говорил, что у него есть 812 Competizione и SF90 XX, а в будущем он намерен купить новый гибридный флагман марки F80.

Ferrari Daytona SP3 Карлоса Сайнса

Ferrari Daytona SP3 Карлоса Сайнса

Фото: Ferrari Scuderia Monte-Carlo

Ранее свою Ferrari Daytona SP3 в уникальной отделке показал Шарль Леклер. Также известно, что такой автомобиль есть в коллекции Криштиану Роналду.

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