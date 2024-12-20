24-летняя немецкая гонщица София Флёрш проведёт следующий сезон в IndyNxt

24-летняя немецкая гонщица София Флёрш, ранее выступавшая в Формуле-3 и в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), в том числе в «24 часах Ле-Мана», проведёт следующий сезон в составе команды HMD Motorsports в североамериканской серии IndyNxt, которая является младшей категорией IndyCar.

«Соединённые Штаты более открыты для женщин-гонщиц, поэтому я очень взволнована и настроена оптимистично в отношении грядущих событий. Спорт, гонки, машины и трассы — истинные и настоящие. Здорово, когда тебя принимают так позитивно и дружелюбно. Внутри HMD Motorsports чувствуется настоящая гоночная энергия. Я с нетерпением жду и буду очень рада, когда это начнётся в марте в Санкт-Петербурге (штат Флорида)», — приводит слова Флёрш Race Fans.

Ранее Флёрш упрекнула Льюиса Хэмилтона в том, что он лишь на словах поддерживает разнообразие в автоспорте.